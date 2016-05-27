Варри , Нигерия, 27 мая, 2016, 19:00 — ИА Регнум. Муниципалитет города Варри в штате Дельта, основном центре нефтяной промышленности Нигерии, выразил поддержку боевикам, передает ABC News. Власти считают, что требования террористов поделиться нефтью отвечает чаяниям местного населения, протестующего против эксплуатации национальных ресурсов и загрязнения экологии.

neftegaz.ru Нефть — это чёрное золото

Участники митинга 26 мая в Варри обвинили правительство в жестких военных мерах против боевиков и предупредили, что такие кампании не остановят атак, из-за которых нефтедобыча упала на 40%. В результате нестабильности Нигерия уступила Анголе лидерство в Африке по производству нефти.

Бомбовая атака 26 мая вынудила американского нефтегиганта «Шеврон» (Chevron) остановить добычу на шельфе и работу экспортного терминала Escravos с мощностью в 160 тысяч баррелей в день.

Власти Варри называют нападавших «вооруженными агитаторами», протестующими против политики правительства Нигерии.

«Пока проблемы контроля над ресурсами, за которые народ Дельты Нигера борется с 1960 года, не разрешатся, мира не будет», — пригрозил руководитель молодежного конгресса общины иджо Уденгс Эрадири. Лидеры нигерийского штата призывают установить «подлинно фискальный федерализм» и требуют самоопределения.

Ответственность за атаки на нефтяные объекты взяла на себя группировка «Мстители Дельты Нигера». Они требуют отделения богатого ресурсами штата от Нигерии.