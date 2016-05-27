Чебоксары, 27 мая, 2016, 18:34 — ИА Регнум. В Чувашии до 31 мая ожидается чрезвычайная пожароопасность. В лесах установился четвёртый класс пожарной опасности по условиям погоды, сообщили ИА REGNUM в ГКЧС и Минсельхозе Чувашии.

ИА REGNUM

В настоящее время в республике действует особый противопожарный режим, который вводит ряд ограничений для граждан. В частности, под запрет попадают разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание мусора в лесах и на прилегающих к ним территориях. Не допускается также выжигание сухой травы на земельных участках, если они расположены вблизи лесных массивов либо рядом с сельхозземлями. Кроме того, особый противопожарный режим предусматривает и введение запрета на посещение лесов при IV и V классах пожарной опасности в зависимости от условий погоды.

В ведомствах просят граждан воздержаться от свободного посещения лесов в дни высокой пожарной опасности в целях исключения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, и во избежание привлечения к административной ответственности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 мая через Чувашию будет проходить холодный атмосферный фронт. Он принесет грозовые дожди, местами возможен град. Но при этом в республике по-прежнему сохраняется острый дефицит влаги, поэтому осадки пойдут на пользу. 29−30 мая регион окажется на юго-восточной периферии скандинавского антициклона. Поэтому на небе снова будет ярко светить солнце, и температурные показатели пока останутся на летних значениях — +21…+26 градусов тепла. С 31 мая по 3 июня температура снизится до +15…+20 градусов тепла, по ночам будет остывать до +3…+8 градусов.