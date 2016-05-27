Тула, 27 мая, 2016, 18:31 — ИА Регнум. Работников химической промышленности региона с профессиональным праздником поздравил временно исполняющий обязанности губернатора Тульской области Алексей Дюмин 27 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

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В Доме культуры рабочего поселка Первомайский состоялось торжественное собрание, посвященное празднованию Дня химика.

«Наши предприятия продолжают динамично развиваться, расширяют производственные мощности, внедряют современные технологии и создают новые рабочие места», — сказал Алексей Дюмин, выступая на собрании.

Глава региона особо подчеркнул, что сегодня перед химической отраслью стоят важные задачи — развивать позитивную тенденцию и расширять рынок сбыта. «Уверен, что профессионализм, преданность делу и неравнодушие к результатам своего труда позволят вам добиться всех поставленных целей», — выразил уверенность врио губернатора.

Глава региона вручил работникам открытого акционерного общества «Щекиноазот» нагрудные знаки к званию «Почетный химик», медали «Трудовая доблесть» III степени, благодарности губернатора Тульской области и благодарственные письма губернатора Тульской области.