Владикавказ, 27 мая, 2016, 18:29 — ИА Регнум. В Северную Осетию прибыла с рабочим визитом министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Как сообщает 27 мая корреспондент ИА REGNUM, глава федерального ведомства, ее заместители и руководители департаментов в сопровождении временно исполняющего обязанности главы РСО-Алания Вячеслава Битарова посетили мемориальное кладбище в городе Беслане, где похоронены жертвы теракта, который произошел осенью 2004 года, и почтили память погибших.

Илья Репин. Хирург Е.В.Павлов в операционном зале. 1888

Первым пунктом пребывания министра стал построенный в Беслане после теракта Северо-Кавказский медицинский центр. Здесь Вероника Скворцова ознакомилась с работой клинико-диагностической лаборатории, оснащенной современным оборудованием по международным стандартам, операционного блока и других подразделений медцентра. Главный врач медучреждения Ролан Уртаев подробно рассказал гостям о работе возглавляемого им центра, в котором получают качественное лечение не только жители Северной Осетии, но и пациенты из многих субъектов СКФО на бесплатной основе. Было отмечено, что в многопрофильном центре есть все необходимое, для того чтобы оказывать людям своевременную медицинскую помощь.

Следующим объектом посещения представительной делегации стала Северо-Осетинская республиканская клиническая больница. Вместе с Вячеславом Битаровым и руководителями Минздрава РСО-Алания Вероника Скворцова осмотрела лечебные корпуса главной больницы республики, в том числе и кардиологическое отделение. Министр пообщалась с коллегами, поинтересовалась условиями их работы.

На территории больницы руководитель Минздрава РФ коротко рассказала журналистам о том, в каком состоянии на ее взгляд, находится сегодня система здравоохранения Северной Осетии.

«Пока проблем в медицине РСО-Алания достаточно, есть масса вопросов, которые требуют своего решения. Однако имеются уже и определенные подвижки, налаживается работа противотуберкулезной службы, оказывается качественная помощь пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В активном развитии находится региональный сосудистый центр. Нам сегодня дали слово, что в сентябре текущего года будут завершены все работы. Формируются и другие службы. Для нас очень важно, чтобы люди имели возможность получать медицинские услуги разных видов. Доступность их следует повышать.

В республику были направлены ведущие специалисты Минздрава России со своими экспертными командами, которые на месте изучали проблемы в здравоохранении. Мы с руководителем региона договорились работать вместе, у нас полное взаимопонимание. Следовательно, и результаты будут позитивные от совместной деятельности. В первом квартале в Северной Осетии зафиксировано снижение смертности. Разумеется, это радует. Жители должны почувствовать положительные изменения в медицине республики. Необходимо наверстать то, что не было сделано два-три года назад. На федеральном уровне будет оказана помощь при подготовке необходимых специалистов для сердечно-сосудистого центра», — сказала Вероника Скворцова.

Как отметил в ходе общения с журналистами Вячеслав Битаров, по пути из Беслана во Владикавказ были обсуждены многие вопросы, в том числе и строительство нового туберкулезного диспансера.

«Министр здравоохранения России поддержала нас в том, что необходимо построить современный противотуберкулезный диспансер. Ранее разговоры об этом только велись. Вопрос этот будет рассматриваться в Министерстве экономического развития РФ 3 июня текущего год. Надеюсь, что и там мы получим поддержку. Со своей стороны власти республики будут делать все для дальнейшего развития здравоохранения. Сердечно-сосудистый центр должны были построить еще три года назад, но не построили. Так не должно быть», — сказал Битаров.

Касаясь вопроса выделения средств на строительство центра, журналисты в свою очередь поинтересовались, куда ушли бюджетные деньги? Как пояснила Вероника Скворцова, выяснением всех обстоятельств занимаются силовые структуры, которые и дадут ответы на все интересующие вопросы.

В Северо-Осетинской медицинской академии Вероника Скворцова провела совещание с участием руководителей республики, регионального Минздрава и главных врачей медучреждений. Обсуждены вопросы, связанные с дальнейшим развитием системы здравоохранения Северной Осетии.

Напомним, что ранее Вячеслав Битаров встретился в Москве с главой Минздрава России. В ходе беседы руководитель РСО-Алания рассказал Веронике Скворцовой о проблемах в медицине. Подчеркнув важность и остроту поднятых проблем, министр указала на необходимость принятия мер, направленных на стабилизацию ситуации, связанной с распространением туберкулеза в республике. В частности, достигнута договоренность о строительстве нового комплекса республиканского противотуберкулезного диспансера. Тогда же Вероника Скворцова сообщила о намерении посетить Северную Осетию.