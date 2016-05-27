Эль-Фаллуджа, Ирак, 27 мая, 2016, 18:24 — ИА Регнум. Террористы «Исламского государства» (структура, запрещенная в России) убивает все больше мирных жителей города Эль-Фаллуджа, отказывающихся участвовать в боях против наступающей иракской армии, передает Der Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Знамя

Число жертв среди мужчин и молодежи мужского пола «резко выросло», отмечает Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев (УВКБ). Также много людей погибли под завалами, образовавшимися во время сражений за город. Точные цифры УВКБ неизвестны.

Иракская армия, поддерживаемая ВВС США, начала операцию по освобождению Эль-Фаллуджи 23 мая. Она находится в 70 км от Багдада и с 2014 г. является вторым крупнейшим городом ИГИЛ в Ираке после Мосула.

По данным США, в Эль-Фаллудже, где находятся 50 тысяч мирных граждан, скрываются от 500 до 700 боевиков. До сих пор из города удалось бежать 500−700 жителям, сообщает представитель УВКБ.

Пытающиеся спастись от казней тысячи мирных жителей покидают и Мосул. В мае, по информации УВКБ, оттуда удалось бежать около 4,2 тысячам людей.