Москва, 27 мая, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Правительство Белоруссии должно исходить из действующего контракта на поставку российского газа и платить за поставки. Об этом 27 мая в Москве заявил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Наша позиция заключается в том, что подписан контракт, который действует на период 2015—2016 годов между «Газпромом» и «Белтрансгазом» В рамках этого контракта оговорена формула, которая предусмотрена действующим соглашением… Этот контракт никто не отменял, по нему белорусская сторона платила в 2015 году и должна платить в 2016 году», — заявил глава Минэнерго РФ.

«Белтрансгаз» был продан «Газпрому» и преобразован в белорусское дочернее предприятие российского холдинга «Газпром трансгаз Беларусь», напоминает РИА «Новости». Агентство отмечает также, что отвечая на вопрос о том, обсуждается ли возможность предоставления Белоруссии скидки на газ, Новак сказал: «Не обсуждается».

Также сегодня, 27 мая, в Минске первый зампред Совмина Белоруссии Василий Матюшевский, выступая в Национальном собрании, заявил, что переговоры с Россией о снижении цены на российский газ ведутся. Он сообщил: «Ведем диалог с российскими партнерами по поводу максимального снижения долларовой компоненты в цене газа. Диалог ведется, он непростой. Я надеюсь, что в ближайшее время будут достигнуты результаты, успешные результаты».

Отметим, что официальный Минск ещё в 2015 году инициировал переговоры о возможности снижения стоимости российского газа. По итогам состоявшихся 17 мая в Москве переговоров министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик заявил: «Мы ничего не должны российской стороне. Мы не просим никаких скидок на газ, мы требуем выполнения договорно-правовой базы. Вопрос очень деликатный, и мы садимся и отрабатываем эти вопросы. Нас сегодня услышали, это нас радует».

До этого вопрос по газу поднимался 12 мая во время переговоров в Могилёве глав правительство России и Белоруссии Дмитрия Медведева и Андрея Кобякова. Как и ожидалось, они не приняли решения, отправив вопрос на доработку в правительственные структуры.

Незадолго до этого выяснилось, что госпредприятия Белоруссии недоплатили за потреблённую продукцию «Газпрома» и не собираются погашать задолженность, ссылаясь на дискуссию в минских кабинетах о «равнодоходности» цен на российский газ. В итоге АО «Газпром трансгаз Беларусь» вынуждено было подать иск в Арбитражный суд при «Белорусской торгово-промышленной палате», о чём 4 мая проинформировал зампред Совмина Белоруссии Владимир Семашко.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях третий год длящегося кризиса руководство Белоруссии изыскивает любые возможности для сокращения импорта. При этом реальной альтернативы импорту российского газа у Белоруссии нет.

По оценкам отдельных экспертов, «Газпром» может решиться на снижение стоимости газа для Белоруссии до примерно $110 за 1 тыс кубометров, однако официальный Минск пока не готов предложить уступок со своей стороны. Также отметим, что российский газ поставляется в Белоруссию по льготной цене на протяжении многих лет, и цен ниже не имеет ни один зарубежный потребитель.