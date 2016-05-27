Брюссель, 27 мая, 2016, 18:23 — ИА Регнум. Санкции Европейского союза (ЕС) против Сирии продлены до июля 2017 года. Об этом, как передает ТАСС, говорится в распространенном заявлении Совета ЕС.

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«Принято решение о продлении санкций в отношении Сирии до 1 июля 2017 года», — отмечается в сообщении.

Таким образом, Евросоюз продлил ограничительные меры против Сирии еще на 12 месяцев.

Напомним, что экономические санкции ЕС в отношении Сирии состоят из нефтяного эмбарго, заморозку активов Центробанка, а также ограничение инвестиций в экономику страны. Индивидуальные санкции против Сирии распространяются на 200 граждан страны и 70 ее компаний.