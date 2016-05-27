дер. Васильевское, Московская область, 27 мая, 2016, 18:21 — ИА Регнум. Участниками Слета стали школьники, юные спасатели, юные водники, участники проекта «Школа безопасности», педагоги, заместители директоров школ по воспитательной работе, а также эксперты направления и наставники «Россоюзспаса».

fadm.gov.ru Участники Российского движения школьников

Ребятам предстоит встретиться с Председателем Российского движения школьников, Героем России Сергеем Рязанским и Председателем исполкома «Россоюзспас» Сергеем Щетининым.

В рамках «Школы безопасности» юные спасатели и водники проведут поисково-спасательные работы на акватории, и соревнование по прохождению полосы препятствий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» была создана по Указу президента России Владимира Путина с целью содействия воспитанию подрастающего поколения и «формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей».