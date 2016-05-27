Ростов-на-Дону, 27 мая, 2016, 18:14 — ИА Регнум. Сезон 2016/17 для гандболисток «Ростов-Дона» будет очень тяжелым. «Это будет сумасшедший сезон. У нас большие ожидания. Мы намерены выиграть абсолютно все турниры, как российские, так и европейские. Будет Лига чемпионов, будем выигрывать там. Уверен, что у нас есть силы выиграть Лигу чемпионов. Кто станет чемпионом России, даже не должно возникать вопросов», — прокомментировал наставник донской команды Ян Лесли, передает корреспондент ИА REGNUM 27 мая.

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В сезоне 2015/16 подопечным Яна Лесли удержать звание чемпионов России, к сожалению, не удалось. «Золото» увезла с собой с берегов Дона «Астраханочка». Но ГК «Ростов-Дон» собрался и завоевал Кубок России.

«Нам нужна команда, которая победит во всех предстоящих соревнованиях. Это наша главная задача. Мы поняли, что будет тяжело, если не усилим команду. Нам нужны игроки, которых можно будет заменить, но игра должна оставаться на высоком уровне. В такой команде, как наша, не должно быть одного игрока на позицию», — сказал Лесли.

Наставник добавил, что проигрыши команды не связаны с психологическим спадом в коллективе. Просто-напросто девушки устали после матчей за сборную России, в которых выложились на полную и завоевали путёвку в Рио на Олимпиаду-2016.

Ян Лесли также сообщил об усилении команды. Так, подписаны контракты с разыгрывающей датского «Эсбьерга» Лоттой Григель, игроком сборной России и македонского «Вардара» Ольгой Черноиваненко, Анной Вяхиревой из «Астраханочки» и француженкой Сирабой Дембеле.

«Нужно смотреть в будущее и выигрывать следующий сезон», — заключил главный тренер ГК «Ростов-Дон».