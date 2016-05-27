Магас, 27 мая, 2016, 18:13 — ИА Регнум. Сегодня около 16:30 толпа численностью до 50 человек ворвалась в морг республиканской клинической больницы города Назрань в Ингушетии. Они силой вынесли тело боевика, убитого накануне, 26 мая, в ходе спецоперации.

magas.su Республиканская клиническая больница города Назрань в Ингушетии

Источник в правоохранительных органах республики рассказал, что тело принадлежало боевику Галаеву, который долгое время находился в розыске, пишет ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 мая в Ингушетии в результате проведения комплексной специальной операции в городе Малгобеке, а также в Назрани и Назрановском районе были уничтожены пятеро боевиков. Еще трое членов НВФ были задержаны. Двое преступников нейтрализованы в селении Барсуки в ходе боестолкновения в районе кладбища. Еще один — некто Галаев, находившийся в розыске, убит в Малгобеке.

Информация о нахождении бандитов и их пособников на территории Малгобекского и Назрановского районов была получена в ходе мероприятий, проведенных оперативным штабом НАК 21 мая в Ингушетии. Были задержаны четыре жителя республики, которые входили в законспирированную ячейку, связанную с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ), запрещенной в России. Группа была создана для совершения преступлений в отношении представителей органов власти, сотрудников правоохранительных органов, сторонников традиционного ислама.