Москва, 27 мая, 2016, 18:08 — ИА Регнум. ОАО «ФосАгро» (Московская биржа, LSE: PHOR), вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих минеральных удобрений, вошла в ежегодный рейтинг 2000 крупнейших публичных компаний мира.

phosagro.ru Балаковский филиал АО «Апатит»

Всего в рейтинге отмечены 25 российских компаний. Компания «ФосАгро» заняла в глобальном рейтинге 1947 позицию. При составлении рейтинга Forbes учитывает четыре показателя — выручку, прибыль, активы и рыночную капитализацию. В итоговом списке компании из 63 стран. Наибольшее представительство имеют США, Япония и Китай.

Наивысшее место из российских компаний занимает Газпром. Следом идут Роснефть, Сбербанк и Лукойл.

Включение «ФосАгро» в рейтинг Forbes Global 2000 — следствие успешной реализации стратегии компании по повышению эффективности, наращиванию производственных мощностей, внедрению наилучших доступных технологий.

Генеральный директор ОАО «ФосАгро» Андрей Гурьев отметил: «Включение в рейтинг Forbes Global 2000 в 2016 г. является еще одним признанием той работы, которую проделал каждый сотрудник Компании и, таким образом, поспособствовал ее становлению в качестве ведущего игрока отрасли с мировым именем. Ранее в этом месяце, глобальные депозитарные расписки на акции Компании с 1 июня 2016 г. были включены в индекс MSCI Russia, что подтвердило все наши усилия, направленные на увеличение акционерной стоимости Компании с момента выхода на IPO.

Мы улучшили нашу операционную эффективность, и расширили производственные мощности, став одним из крупнейших производителей фосфорсодержащих удобрений в мире с наименьшими затратами. В одном только 2015 г. мы смогли увеличить наши производственные мощности на 10,4%, в то время как производительность труда выросла на 33%, благодаря модернизации производства и оптимизации бизнес-процессов.

Компания смогла всего этого достичь, одновременно выплачивая достойные дивиденды нашим акционерам, реализовывая широкомасштабные инвестиционные, социальные и экологические программы в регионах, где мы работаем, при этом сохранив рейтинг инвестиционного уровня от Standard&Poor's.

Мы не намерены останавливаться на достигнутом, и уже сегодня смотрим, как будем в долгосрочной перспективе продолжать устойчивое развитие Группы «ФосАгро». Это подразумевает и увеличение мощностей, и производство высококачественных марок удобрений. Компания станет еще ближе к своим клиентам в ключевых регионах, и будет лучше реагировать на их потребности, а также продолжит поддерживать развитие сельского хозяйства и сообщество фермеров на приоритетном внутреннем рынке России».

Только за последние 5 лет компания инвестировала в расширение и технологическую модернизацию производства более 112 млрд руб. За этот период объемы производства агрохимической продукции увеличены более чем на 35%, и достигли в 2015 году 6,8 млн тонн. Количество производимых «ФосАгро» марок удобрений увеличилось за 5 лет с 14 до 33. Компания поставляет минеральные удобрения более чем в 100 стран мира.

За последние 5 лет пущены в эксплуатацию: промышленный комплекс, объединяющий производство карбамида мощностью 500 тыс. тонн в год и газотурбинную установку мощностью 32 Мвт, производство фтористого алюминия мощностью 35 тыс. тонн в год на Череповецкой производственной площадке. Производство комплексных PKS удобрений мощностью 100 тыс. тонн в год пущено в эксплуатацию на Волховском предприятии компании. На Балаковской производственной площадке введен комплекс хранения жидкого аммиака мощностью 8 тыс. тонн. На Кировском руднике АО «Апатит» пущен в эксплуатацию Второй Юкспорский тоннель и завершены работы на Главном стволе №2. Также был введен в эксплуатацию новейший балкерный терминал в Усть-Луге.

В настоящее время инвестиционные программы по строительству новых производственных мощностей реализуются на всех предприятиях Группы «ФосАгро». Наиболее масштабные — на АО «Апатит», где завершается модернизация апатит-нефелиновой обогатительной фабрики (АНОФ-3), и в АО «ФосАгро-Череповец», где ведется строительство двух производств — аммиака, мощностью 760 тыс. тонн в год и карбамида мощностью 500 тыс. тонн в год.

Техническая модернизация, внедрение лучших доступных технологий идут в компании параллельно с развитием кадрового потенциала. Компания уделяет большое значение подготовке специалистов и их профессиональному развитию. Высококвалифицированные кадры — одно из ключевых конкурентных преимуществ компании. За последние годы полностью модернизирована социально-бытовая сфера на предприятиях компании — капитально отремонтированы и оснащены новым оборудованием раздевалки, душевые, столовые, объекты транспортной инфраструктуры. В компании реализуется масштабная жилищная программа — работники предприятия на льготных условиях обеспечиваются новым современным жильем. Только за последние годы более 1500 семей работников предприятий въехали в новые квартиры.

Ранее в марте компания стала победителем всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность» в номинации «За динамичное развитие бизнеса».

В середине мая «ФосАгро» была также включена в индекс MSCI Russia (Morgan Stanley Capital International Russia) — международный фондовый индекс российского рынка.