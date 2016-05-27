Воронеж, 27 мая, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Биолого-почвенный факультет Воронежского государственного университета преобразуют в медико-биологический факультет, бюджетные места на новом факультете будут открыты уже в 2017 году. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе вуза.

Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. 1980

Решение о преобразовании принял ученый совет вуза, основанием для него стало открытие в 2016 году на факультете трех отлицензированных специальностей по фундаментальной медицине, которые являются уникальными для центрального Черноземья — «Медицинская биофизика», «Медицинская биохимия», «Медицинская кибернетика».

На 2017 год вуз уже получил бюджетные места на все медицинские специальности.

Как пояснили в вузе, новый факультет уже обеспечен и профессорско-преподавательским составом (это 90 преподавателей), и инфраструктурой, в частности, лабораторией моделирования биологических процессов, микробиологическими и вирусологическими лабораториями, лабораторией гистологии, анатомии и морфологии, виртуальным (симуляционным) обучающим центром.

Учебной базой также является уникальный анатомический музей, в котором представлено более 200 препаратов по нормальной и патологической анатомии, оперативной хирургии.

В ВГУ уверены, что выпускники нового факультета не будут испытывать проблем с трудоустройством: их будут готовы принять в государственных и частных клиниках, в диагностических центрах, клинических, биохимических и иммунологических лабораториях больниц и поликлиник, лабораториях судебно-медицинской экспертизы и фармацевтических предприятиях.

Для поступления на специальность «Медицинская биохимия» (специалист, очная форма обучения) необходимо сдать ЕГЭ по химии, биологии и русскому языку. Для поступления на специальность «Медицинская биофизика» (специалист, очная форма обучения) — физику, биологию, русский язык, на специальность «Медицинская кибернетика» (специалист, очная форма обучения) — математику (профильная), биологию, русский язык.

Добавим, в Воронеже действует и профильный медицинский вуз — Воронежский государственный медицинский университет имени Бурденко, созданный, как и Воронежский госуниверситет, изначально на базе Дерптского университета, переехавшего в Воронеж в 1918 году: сначала как факультет в университете, а с 1930 — как самостоятельный медицинский институт.