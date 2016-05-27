Вильнюс, 27 мая, 2016, 18:02 — ИА Регнум. Экономические связи Литвы с Белоруссией укрепляются: за последние 5 лет товарооборот между Литвой и Белоруссией увеличился на одну пятую, значительно увеличился оборот белорусских грузов в Клайпедском порту, туристы из Белоруссии заняли второе место по количеству приехавших в Литву туристов, сообщили ИА REGNUM сегодня, 27 мая, в Конфедерации промышленников Литвы (КПЛ).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ромашка

Во время XII литовско-белорусского экономического форума, проходящего на этой неделе в Лиде, представители государственных учреждений и бизнеса обеих стран ищут новые пути укрепления сотрудничества в области транспорта, туризма и сельского хозяйства.

Вице-президент Конфедерации промышленников Литвы, которая совместно с партнерами из Белоруссии организует этот экономический форум, президент Литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков LINAVA Эрландас Микенас отметил, что «Белоруссия заслуженно попадает в список главных торговых партнеров Литвы».

«Масштабы экономического сотрудничества Литвы и Белоруссии прекрасно отражают статистические данные: Белоруссия является одним из десяти крупнейших торговых партнеров Литвы. Общий торговый оборот между Литвой и Белоруссией в 2015 году составил 1,937 млрд евро, а это 4% всего торгового оборота Литвы и 17% торгового оборота между Литвой и странами СНГ. За последние 5 лет торговый оборот между Литвой и Белоруссией увеличился на 21%, экспорт литовских товаров в Белоруссию увеличился на 29%, белорусский экспорт в Литву увеличился в два раза. Эти цифры ясно свидетельствуют о стремлении бизнеса двух стран расширить двустороннее сотрудничество и развивать новые бизнес-проекты», — говорит Микенас.

Оборот белорусских грузов в Клайпедском порту 15 лет назад составлял 3 млн тонн, а сейчас — уже 13 млн тонн. Принимая во внимание, что одна тонна груза приносит порту доход в размере 17,8 евро, за этот период ежегодный взнос Белоруссии в экономику Литвы вырос на 178 млн евро. По словам вице-президента КПЛ, тот факт, что белорусский бизнес инвестировал в терминал сыпучих грузов в Клайпеде, показывает, что литовский бизнес-климат является благоприятным для белорусского бизнеса при выходе на новые рынки.

«В туристическом сегменте мы также наблюдаем позитивные тенденции. Например, в прошлом году Белоруссия заняла второе место по числу приезжающих в Литву туристов, уступив только Германии. В 2015 году в Литву прибыло 163 тыс. туристов из Белоруссии, или 12% прибывших туристов, хотя 5 лет назад число туристов из Белоруссии составляло всего 92 тыс.», — сказал президент LINAVA.

По подсчетам, во время одной поездки стандартный турист в Литве тратит 373 евро, таким образом вклад белорусских туристов в экономику Литвы в прошлом году увеличился почти в два раза по сравнению с тем, что было 5 лет назад: с 34,3 млн евро до 60,7 млн евро.

«Мы также видим потенциал для укрепления сотрудничества между Литвой и Белоруссией в области сельского хозяйства. Между Литвой и Белоруссией уже развиты довольно тесные торговые связи в области сельскохозяйственных продуктов и продовольствия. В 2015 году Литва в Белоруссию экспортировала сельскохозяйственной и пищевой продукции на 4 466 млн евро, а сельскохозяйственные продукты и продовольствие в Белоруссию экспортирует около 70 литовских компаний. Белоруссия в Литву в прошлом году экспортировала сельскохозяйственной продукции и продуктов питания на 3 568 млн евро. Но мы видим потенциал для укрепления двустороннего сотрудничества при выполнении совместных проектах ЕС и Восточного партнерства. Литва может поделиться опытом по актуальным для Белоруссии вопросам в области сельского хозяйства, например в вопросах увеличения эффективности сельскохозяйственных ферм. С другой стороны, Белоруссия интересна литовским производителям размером своего рынка и членством Белоруссии в Таможенном союзе», — сказал Микенас.

Во время экономического форума руководителей советов бизнеса обеих стран подписали декларацию, в которой подтвердили свои стремления обеспечить дальнейшие конструктивные связи и контакты между представителями бизнеса, государственными структурами, общественными организациями, бизнес-сообщества в обеих странах.

КПЛ в 2013 году основал Литовско-белорусский бизнес-совет, который активно способствует укреплению двусторонних бизнес-связей. В регулярных форматах этого совета обе страны постоянно поддерживают и устанавливают полезные контакты, находятся партнеров по бизнесу.

Двусторонние литовско-белорусские экономические форумы организуются с 2005 года.