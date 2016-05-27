Чебоксары, 27 мая, 2016, 17:41 — ИА Регнум. В Чувашии перепишут бездомных граждан и планируют содержать их за бюджетный счёт. Данный вопрос был поднят сегодня, 27 мая, на координационном совещании по обеспечению правопорядка, сообщается на официальном портале органов власти.

ИА REGNUM Бездомная

На заседании были обсуждены вопросы создания в городах Новочебоксарск, Канаш, Шумерля центров социальной адаптации граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и лиц, находящихся в алкогольном опьянении. Помимо этого, Минтруду, руководителям органов исполнительной власти и местного самоуправления поручено в течение трех месяцев создать единую базу лиц без определенного места жительства. Минфин и администрация главы должна будет подготовить расчеты по содержанию граждан без места жительства.

«Нужно взять под контроль граждан без определенного места жительства, их социальную адаптацию. В противном случае они могут стать причиной дестабилизации в обществе, ухудшения делового климата в регионе», — пояснил причины глава Чувашии Михаил Игнатьев.

Также был обсуждён вопрос о ресоциализация и трудоустройстве осужденных. По данным МВД по Чувашии, которые приводятся в релизе, 34,3% ранее осуждённых лиц совершили повторные преступления в течение года после освобождения. На момент совершения преступления 84,4% осужденных не имели постоянного источника дохода. При этом в I квартале 2016 года в органы местного самоуправления направлено 400 запросов о возможности трудоустройства осужденных, большая часть из них не получила ответа. По данным Минтруда Чувашии, в январе-апреле 2016 года в центры занятости населения обратились 125 граждан, освободившихся из мест лишения свободы, и условно осужденных, из них трудоустроены только 36% (45 человек).