Киев, 27 мая, 2016, 17:41 — ИА Регнум. Петиция с просьбой легализовать проституцию на Украине появилась 27 мая на сайте президента страны Петра Порошенко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Всё в шоколаде

«Проституция на Украине, так как и, наверное, в любой другой стране будет «жить», и никуда от этого не деться, — говорится в тексте петиции. — Однако в случае легализации проституции, даже для самой страны, были бы только плюсы!»

Автор петиции также считает, что легализованная деятельность представителей древнейшей профессии может положительно отразиться на благосостоянии страны: наполнить государственную казну налогами, а также обезопасить клиентов от «различных неприятных заболеваний».

Отметим, что по состоянию на 17.35 мск подписи под ней поставили 5 человек из необходимых 25 тыс.