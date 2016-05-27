Вильнюс, 27 мая, 2016, 17:39 — ИА Регнум. Министерство обороны Литвы сегодня, 27 мая, решило начать переговоры с норвежским правительством о покупке передвижного зенитного ракетного комплекса NASAMS.

(сс) Grautbakken NASAMS

«Мы приняли такое решение начать переговоры с норвежским правительством о приобретении систем NASAMS», — сказал агентству BNS после заседания Совета по оборонным ресурсам министр обороны Юозас Олякас.

От дальнейших комментариев решения, в том числе о возможной сумме заказа, министр отказался.