Тамбов, 27 мая, 2016, 17:35 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в День химика побывал на заводе «Пигмент», где поздравил коллектив с праздником и сообщил о предпринятых усилиях по сохранению объемов производства на предприятии. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении пресс-службы и информации.

text-master.ru День химика

29 мая в России отмечается День химика. Представителей отрасли химической промышленности Тамбовской области с профессиональным праздником поздравил губернатор Александр Никитин. Он посетил «Пигмент» — одно из крупнейших, градообразующих предприятий региона. Более 60 лет завод занимается выпуском различных видов химической продукции, которую используют свыше 2 тыс. российских и зарубежных потребителей в нефтехимической, строительной, лакокрасочной и других отраслях. На сегодняшний день годовой оборот предприятия составляет более 6 млрд рублей. На производстве работают 1700 человек.

Губернатор побывал в производственных цехах предприятия. Александр Никитин отметил, что в 2015 году приказом Минпромторга России завод был включен в перечень организаций, оказывающих существенное влияние на отрасли промышленности и торговли. Таким образом, правительство решило поддержать тамбовское химическое производство.

«Завод теперь имеет господдержку в виде субсидирования процентной ставки по кредитным обязательствам. Кроме того, предприятие может получать господдержку по видам производства, включенным в реализацию программы импортозамещения. Региональную поддержку мы тоже не снимаем со счетов. Та инвестиционная площадка, которая здесь создана, позволяет заводу второй год подряд получать льготы по налогу на прибыль, на землю и на имущество», — сказал глава региона.

Отметим, что накануне Александр Никитин в рамках рабочей поездки в Москву встретился с министром энергетики России Александром Новаком. На встрече обсуждался вопрос внесения изменений в технический регламент Таможенного союза «О требованиях к авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», который не допускает присутствия в топливе октаноповышающих присадок на основе N-метиланилина. В случае закрытия производства этого продукта, «Пигмент» может лишиться 45% объема производимой продукции и половины прибыли. Руководство администрации Тамбовской области активно включилось в решение вопроса сохранения объемов производства тамбовского предприятия.

«Еще в 2015 году руководство завода обратилось за помощью в администрацию области, — говорит губернатор Александр Никитин. — Мы в очередной раз подняли этот вопрос и получили от министра энергетики России предложение собрать рабочую группу для рассмотрения вариантов его решения. Сегодня «Пигмент» — ключевое предприятие как для химической отрасли региона, так и для экономики тамбовской промышленности. И главное для нас — сделать все, чтобы завод не потерял объемов производства».

Руководитель предприятия Андрей Утробин считает, что монополизация рынка, где будет присутствовать производитель одной добавки для автобензинов, может привести к повышению стоимости бензина. Таким образом, вариант, при котором продукт остается на химическом рынке, выгоден не только производителю.

«Будем надеяться, что в министерстве рассмотрят варианты решения проблемы и примут тот из них, который поможет сохранить объемы производства тамбовской химической промышленности, а также не помешает введению новых стандартов», — отметил Александр Никитин.