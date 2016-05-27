Ереван, 27 мая, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта встретятся с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном 2 июня в Париже, а с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым — 31 мая в Брюсселе. Об этом сообщил американский сопредседатель Минской группы Джеймс Уорлик в беседе с АПА.

twitter.com/AmbJamesWarlick Джеймс Уорлик и Эдвард Налбандян

О том, что министры иностранных дел Армении и Азербайджана в начале июня встретятся с посредниками 27 мая в парламенте заявил глава МИД Армении. При этом он не уточнил, когда и где состоится встреча президентов двух стран, о которой было обвялено после венского саммита.

Вчера глава МИД Армении также заявил, что для возобновления переговоров нужны условия. «Я не раз указывал, что это не предусловия со стороны Армении. Речь шла о необходимых условиях для переговоров, о которых заявила именно тройка сопредседателей, и обязательствах, которые взяли стороны. Если эти условия будут созданы и если будут созданы возможности мониторинга, расширены полномочия аппарата представителя ОБСЕ, то можно будет начать эти переговоры. Сейчас предпринимаются усилия именно в этом направлении», — заявил Налбандян.

Его азербайджанский коллега Эльмар Мамедъяров 27 мая заявил, что состоявшаяся в Вене встреча президентов Армении и Азербайджана при участии посредников создала благоприятные возможности для всестороннего и субстантивного процесса на поэтапной основе.

На встрече с новоназначенным послом Великобритании Кэрол Крофтс в Баку глава МИД Азербайджана сказал, что для изменения «статус-кво» и достижения прогресса в урегулировании конфликта армянские вооруженные подразделения должны быть выведены с «оккупированных территорий Азербайджана».

По словам же официального представителя МИД Азербайджана Хикмета Гаджиева, Азербайджан готов к всеобъемлющим и субстантивным переговорам по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Он отметил, что выдвигаемые как результат Венской встречи предложения взаимосвязаны друг с другом. «Целью режима прекращения огня является создание почвы для начала всеобъемлющих и субстантивных переговоров. Основной частью всеобъемлющего политического решения конфликта является изменение недопустимого и непоследовательного статус-кво и вывод вооруженных сил Армении с оккупированных азербайджанских территорий», — сказал Гаджиев.