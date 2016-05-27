Ярославль, 27 мая, 2016, 17:24 — ИА Регнум. 27 мая на базе аэропорта Туношна под Ярославлем открылся авиасалон «Авиарегион-2016», сообщает корреспондент ИА REGNUM. Для участия в нем в Ярославскую область прибыли ведущие пилотажные группы страны, в том числе «Русские витязи», «Русь, «ЧелАвиа», «Аванти», а также представители Федерального агентства воздушного транспорта России, Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», Ассоциации гражданской авиации «Авиасоюз» и Центра подготовки космонавтов имени Гагарина.

фото Алексея Лобанова

В качестве почетного гостя на открытии авиасалона присутствовала первая женщина-космонавт, депутат Государственной Думы РФ Валентина Терешкова. В рамках «Авиарегиона» открыт авиатурслет «Золотое кольцо», посвященный 55-й годовщине полета в космос Юрия Гагарина и 80-летию образования Ярославской области. Кроме того, действует выставка «Дорога в небо», на которой свои стенды представили ведущие образовательные организации авиакосмической отрасли. Она поможет юным посетителям авиасалона в профессиональном самоопределении.