Волхов, Ленинградская область, 27 мая, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Музейный комплекс, посвященный истории Волховского алюминиевого завода и созданного на его базе в 2003 году ЗАО «Метахим», в канун Дня химика после ремонта открыл свои двери для посетителей. Одним из первых с обновленной и расширенной экспозицией познакомился губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Адольф Менцель. Современные циклопы (Металлопрокатный стан)

В музее собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о начале производства алюминия на ленинградской земле и о сегодняшнем дне предприятия. При этом проект включает в себя не только реконструкцию помещений музея, но и приведение в порядок прилегающих территорий. В архитектурный ансамбль предприятия войдет также водонапорная башня, построенная в 1923 году. Территория у 29-метровой башни, которую превратят в смотровую площадку, также будет благоустроена.

«Сохранение истории предприятия имеет важное социальное значение как для работников завода, так и для всего Волхова. И мне очень нравится подход: не просто сделать здание музея, а заниматься благоустройством территории. Сделали красивый подход к музею, восстановили водонапорную башню. Думаю, со временем появится традиция: молодожены будут подниматься наверх, чтобы их брак был долгим и счастливым», — заглянул в будущее Александр Дрозденко.

Также глава региона побывал на производственной площадке ЗАО «Метахим», где познакомился с ходом строительства нового цеха по выпуску фосфорной кислоты.

«Надо отдать должное, что «ФосАгро» все время применяет новые технологии: самые современные, самые передовые, самые лучшие. И это не может не радовать. У предприятия серьезное будущее», — отметил Дрозденко.

По словам губернатора, представители «ФосАгро» в Ленобласть «пришли не только извлекать прибыль, а вкладывают и в развитие производства, и в развитие социальной сферы. Делают не только для себя, но и для города, для горожан».

«Метахим» с 2012 года входит в Группу «ФосАгро», являющуюся одним из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений.