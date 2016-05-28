Москва, 28 мая, 2016, 13:03 — ИА Регнум. Об остросюжетных отечественных мультфильмах, редком жанре в эпоху СССР, расскажут детям в московском кинотеатре «Пионер». 29 мая режиссёр-аниматор Леонид Шмельков поведает юным зрителям о классике советской анимации разных поколений — «Кентервильском привидении» 1970 сестёр Брумберг и «Приключении Васи Куролесова» 1981 Владимира Попова.

Цитата из к/ф «Кентервильское приведение». реж Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг. 1970. СССР Приведение

Цитата из к/ф «Кентервильское приведение». реж Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг. 1970. СССР Тайна замка

Показы мультфильмов и лекция организованы в рамках совместной программы кинолектория «Детский Пионер» и «Союзмультфильма» и приурочены к 80-летию киностудии. Разные по колориту, тематике и стилистическим решениям мультфильмы объединяет ироническая тональность и непредсказуемость сюжета.

О программе корреспонденту ИА REGNUM рассказал режиссёр Леонид Шмельков: «Хотелось показать детям старые советские мультфильмы, но более остросюжетные, чем обычно. Я сам в детстве очень любил истории с уклоном в детектив. Но именно таких, чтобы с загадками, запутанным сюжетом — было не очень много. Большая часть картин «Союзмультфильма» снималась для детей самого младшего возраста, 3−5 лет, это были простые добрые истории, а когда тебе уже 7−8 лет, тебе хочется загадок и приключений. «Вася Куролесов» и «Кентервильское привидение» — это редкие и самые яркие представители детективного жанра в советской анимации. Когда мы стали искать такие мультфильмы, сразу вспомнили именно о них».

Цитата из к/ф «Приключения Васи Куролесова». реж Владимир Попов. 1981. СССР Главный герой

Главные персонажи обоих картин — симпатичные неудачники, которым улыбается удача. Привидение, обитающее в старинном английском замке, становится объектом презрительных насмешек близнецов — детей американского дельца, нового владельца престижной недвижимости. И только сострадание его дочери избавляет старика от вечных скитаний по ночным галереям и коридорам.

Рисованный мультфильм был создан Валентиной и Зинаидой Брумбергами в 1970 году по одноимённой повести Оскара Уайльда.

Цитата из к/ф «Кентервильское приведение». реж Валентина Брумберг, Зинаида Брумберг. 1970. СССР Попытки испугать

Вася Куролесов, советский Иванушка-дурачок, придя на рынок за поросятами, уносит оттуда пса в мешке, пропахшем мёдом. Напав таким образом на след мошенника, он помогает милиционерам разоблачить целую банду. А получив предложение поработать в органах, беззаботно отправляется в родное село, к маме.

«Вася Куролесов — это замечательный персонаж Юрия Коваля, и известен не только в мультипликации, а изначально из юмористического детского детектива. О нём написана не одна книжка, когда я был маленький, помню, очень любил и книгу и мультфильм, и надеялся, что будут сняты ещё мультфильмы. Картина хороша тем, что даёт ребёнку импульс найти и уже прочитать, а не посмотреть остальные истории про Васю Куролесова, там их несколько, можно сказать это книжный сериал. Как сегодня современные дети читают Гарри Поттера, так мы в детстве читали Васю Куролесова», — рассказывает Леонид Шмельков.

Цитата из к/ф «Приключения Васи Куролесова». реж Владимир Попов. 1981. СССР Купил.. .пса в мешке

В основу мультфильма легла повесть «Приключения Васи Куролесова» советского писателя Юрия Коваля — первая часть детективной трилогии, продолжением которой стали книги «Пять похищенных монахов» и «Промах гражданина Лошакова». «Приключения» получили наибольшую известность, были переведены на несколько языков и сегодня занесены Бест-лист Библиотеки ЮНЕСКО.

В 1980 году за экранизацию знаменитой книжки взялся создатель «Умки» и «Простоквашино» Владимир Попов.