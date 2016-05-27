Киев, 27 мая, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Украина подала в Высокий суд Англии возражения против иска со стороны России по долгу в $3 млрд, который был взял в 2013 году при президенте Викторе Януковиче.

ДАрья Антонова ИА REGNUM Финансы

Об этом говорится в заявлении Минфина и МИД Украины, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Договор о заимствовании является недействительным и таким, что не подлежит принудительному исполнению, по ряду причин… К таким причинам, в частности, относится то, что в соответствии с украинским законодательством Украина не имела необходимой дееспособности на заключение соглашения, и нарушала установленные в то время пределы заимствований», — указывается в заявлении.

Также ведомствами в Киеве отмечается, что соглашение было заключено «в результате принуждения, который осуществлялся со стороны России на Украину в течение всего 2013 с целью не допустить заключения Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС».

«Украина намерена решительно защищать свою позицию в этом деле. Такая защита является одним из элементов более масштабной юридической стратегии, направленной на привлечение России к ответственности за агрессию и другие противоправные действия в отношении Украины, включая незаконную оккупацию Крымского полуострова», — сказано в заявлении Минфина и МИД Украины.