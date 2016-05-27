Берлин, 27 мая, 2016, 16:59 — ИА Регнум. Правительство Германии работает над постепенным ослаблением санкций против России, передает Der Spiegel.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варево

«Моя позиция всегда была: санкции не являются самоцелью. Если будет прогресс при реализации минских договоренностей, то мы можем говорить и об облегчении санкций», — заявил немецкому журналу глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер.

До сих пор Евросоюз увязывал отмену ограничительных мер с полным выполнением минских договоров. По информации Spiegel, новый курс поддерживает и канцлер Ангела Меркель. План состоит в том, чтобы снять первичные санкции в обмен на сотрудничество Москвы в проведении выборов в Восточной Украине. МИД Германии надеется на влияние Кремля на ДНР и ЛНР с целью создания рамочных условий для демократических выборов.

Перемены в немецкой политике ощущаются по расширению контактов с Россией по многим направлениям. Так, например, бургомистр Гамбурга Олаф Шольц готовится представлять ФРГ на форуме «Петербургский диалог», который состоится в середине июля. Тот факт, что высокопоставленный немецкий политик отправится в Санкт-Петербург, «является признаком повышения ценности спорного формата», резюмирует Spiegel.

Несмотря на признаки перемен в Германии, на саммите 26 мая в Японии страны «большой семерки» договорились сохранить жесткий курс против Москвы. В заключительном документе G7 допускается возможность даже введения новых санкций, если Москва не будет участвовать в решении украинского конфликта.

Так или иначе, дальнейшая судьба европейских санкций зависит от июльского саммита ЕС в Брюсселе.