Чебоксары, 27 мая, 2016, 16:48 — ИА Регнум. В Чувашии на заседании регионального правительства был поднят вопрос по молоку. При этом акценты были сделаны не на унизительно низких закупочных ценах и решении данного вопроса, а на плохой информационной и разъяснительной работе о том, какой это «сегодня доходный вид сельской продукции». В довершение глава Чувашии Михаил Игнатьев попросил премьера «повоспитать» чиновников Минсельхоза республики, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Городская корова

На Кабинете министров были внесены изменения в правила предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям за 1 литр реализованного (или отгруженного) на собственную переработку молока. На эти цели за счёт федерального и регионального бюджетов выделяется 141,7 млн рублей, ставка субсидий на 1 литр молока возрастёт с 1,11 до 1,67 рублей.

Предваряя обсуждение, Михаил Игнатьев вскользь заметил, что вопросы по субсидированию ставят и личные подсобные хозяйства, однако «для этого у нас финансовых средств не хватает», поэтому правительство «кормит» только словами: «Когда есть такие вопросы, всегда мы выслушивали». И неожиданно вспомнил засуху 2010 года, когда «на самом деле поддержали наши малые формы хозяйствования, кто занимается». «Прошу информацию эту правильно доводить, чтобы не было лишних разных ненужных разговоров», — сказал Михаил Игнатьев, а члены правительства пытались уловить суть сказанного.

От регионального рынка глава республики перешёл к российскому, сообщив, что «дефицит цельномолочной продукции» «составляет 8 млн тонн». «Поэтому предлагаем и просим наших сельхозтоваропроизводителей, крестьянско-фермерские хозяйства, чтобы они увеличивали свои мощности, появлялись новые предприниматели для производства, прежде всего, цельномолочной продукции», — ставил приоритетные задачи Михаил Игнатьев.

В ходе обсуждения проекта постановления главе Чувашии не понравилось, как отвечает на его вопросы заместитель министра сельского хозяйства Константин Никитин. И дело касалось даже не ответов, а тональности служащего: отвечал он негромко, выдерживая паузы. «Почему неуверенно докладываете, вы же пришли на заседание Кабинета министров?» — раздражённо отреагировал Михаил Игнатьев, когда чиновник дал ответы на все вопросы. А затем пустился отчитывать замминистра.

«Вы чётко должны владеть информацией, вы же заместитель министра, сегодня исполняете обязанности. Народ будет спрашивать, вы же чётко должны отвечать. Давайте комментарии свои. На самом деле сегодня проблема — снижается поголовье. Молочным животноводством только отдельные хотят заниматься. Помню, мы ещё производили 500 тыс. тонн молока, сейчас называем цифру где-то 427 тыс. — 60 тыс. тонн молока не производим, которое даже производили», — приводил свои арифметические выкладки Михаил Игнатьев. И подчеркнул, что «это сегодня доходный вид сельской продукции, об этом надо говорить».

«Ну, понятно», — косо взглянув на молчащего чиновника и оглядев зал, глава Чувашии обратиться к премьер-министру Ивану Моторину. «Иван Борисович, прошу повоспитать, собрать с министром всех заместителей: если хотят работать — пускай работают, если не хотят — надо будет искать вам другую работу», — дал он поручение.

Завершилось обсуждение вопросом спикера Госсовета Чувашии Юрия Попова, который поинтересовался, «возможны ли приписки и получение субсидий»: «А то многие политические партии на этих субсидиях выступают, говорят, что приписки Минсельхоз принимает. Возможно?».

«Приписки практически невозможны», — поспешил с ответом Константин Никитин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в частных подворьях Чувашии продолжают резать коров: продавать сырое молоко становится невыгодным из-за низких закупочных цен и дефицита кормов. Крестьяне лишаются небольшого, но некогда стабильного дохода, что ещё сильнее бьёт по селянам в условиях кризиса. Проблема низких закупочных цен кардинально не решается. Власти, которые оказываются бессильны перед аппетитом перекупщиков, находят разные причины: если раньше ссылались на сезонные колебания, затем вдруг выяснилось, что причиной стало повышение зарплаты сельским бюджетникам и отсутствие необходимости «этим заниматься».

В настоящее время 65% сырого молока производит населения, которое последние годы стало резко сокращать производство молока на продажу. По данным Чувашстата, в 2008 году населением производилось 75,4% всего объёма молока в республике, в 2014 году этот показатель снижен до 67,7%, в I квартале 2016 года он составил уже 64%. Как следствие — производство молока в Чувашии снижается: в 2009 и 2010 годах в хозяйствах всех категорий было произведено 495 тыс. тонн, в 2011 году — 489 тыс. тонн, в 2012-м — 458 тыс. тонн, в 2013 и 2014 годах — 423 тыс. тонн. В 2015 году показан едва заметный рост за счёт увеличения средних надоев, составив 424,1 тыс. тонн.

Средняя закупочная цена, установленная молочными заводами в Чувашии, на 26 мая по данным «Агро-Инноваций» составила 18,61 рубль, за 1,5 месяца упав на 6,8% (или на 1,36 рублей). У частников цены ещё ниже ещё на 4−7 рублей.

Поголовье КРС продолжает снижаться (по итогам 2015 года оно сократилось на 1,3%, в январе-апреле 2016 года — на 1,7%, составив 203,9 тыс. голов), а производство мяса расти (в 2015 году рост составил 17,7%, в январе-апреле 2016 года производство выросло на 27,6%).

Напомним, доля сельского населения в Чувашии составляет 40%.

Стоит отметить, в России за 4 месяца 2016 года производство молока в сельскохозяйственных организациях выросло по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 145,4 тыс. тонн (+3,1%) и составило 4,9 млн тонн. Наибольший прирост производства молока получен в Воронежской области (+23,46 тыс. тонн или 15,6%), Краснодарском крае (+18,10 тыс. тонн или 6,5%), Татарии (+14,49 тыс. тонн или 4,4%), Удмуртии (+11,31 тыс. тонн или 5,8%), Башкирии (+10,5 тыс. тонн или 6,2%) и Кировской области (+9,51 тыс. тонн или 5,4%).