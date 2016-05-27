Пермь, 27 мая, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Индустриальный районный суд Перми постановил выселить из квартиры пенсионерку за систематическое нарушение прав и интересов соседей.

sipa Взгляд кота

Судебное постановление об этом выполняли судебные приставы района. Об этом корреспонденту Ре сообщили в пресс-службе краевого управления УФССП.

В Индустриальном районе пожилая пермячка лишилась квартиры из-за того, что превратила ее в мусорную свалку и содержала у себя три десятка кошек, которых не выпускала на улицу.

По решению суда приставы-исполнители взломали двери в квартиру. Помещение было забито хламом от пола до потолка. По данным телекомпании «Рифей.Пермь», в городской администрации о проблеме знали, но воздействовать на нарушительницу не могли.

В захламленной квартире совсем не осталось свободного места. За годы сбора ненужных вещей хозяйкой в квартире развелись полчища тараканов и клопов. Среди тряпок, коробок, пищевых отходов и старых досок ютилось около 30 кошек. Животные никогда не бывают на улице и гадят прямо на голый пол. Фекалии начали просачиваться в квартиры соседей, проживающих этажом ниже.

Соседи настояли на том, чтобы представители муниципалитета обратились в районный суд с требованием выселить ответственную квартиросъемщицу.

Поскольку квартира не приватизирована, ответчицу выселяют без предоставления другого жилья. Представители муниципалитета Перми решили поместить пенсионерку в центр социальной адаптации, а кошек — в муниципальный центр бесхозных животных.