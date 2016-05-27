Минск, 27 мая, 2016, 16:28 — ИА Регнум. «Мы должны за пятилетку, я так думаю, прирасти хотя бы на 12% по ВВП. Правительство предлагает пока 10,1%», — заявил 27 мая в Пинске Александр Лукашенко во время общения с представителями трудового коллектива ЗАО «Амкодор-Пинск».

пресс-служба президента Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с трудовым коллективом ЗАО «Амкодор-Пинск»

При этом руководитель постсоветской республики не пояснил, на чём основаны его столь оптимистичные прогнозы. Однако он увязал выполнение очередной программы социально-экономического развития Белоруссии на 2016−2020 годы, которая будет одобрена на V «Всебелорусском народном собрании» в конце июня, с отставкой нынешнего состава Совмина.

«А президент поручит правительству выполнять эту программу. Правительству сказано: хотите, можете — выполняйте; не можете — уходите, будут выполнять другие», — цитирует госинформагентство БелТА руководителя постсоветской республики.

Напомним, предыдущий план на пятилетку был досрочно провален вскоре после его одобрения участниками предыдущего «Всебелорусского народного собрания», состоявшегося в 2010 году. Годовые планы последних лет также не выполнялись по важнейшим параметрам.

Отметим, что кризис в Белоруссии длится третий год. За январь-апрель 2016 года ВВП Белоруссии упал на 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, утверждённый Александром Лукашенко официальный прогноз на 2016 год, предполагает рост ВВП. МВФ и другие международные организации прогнозируют дальнейшее падение ВВП Белоруссии и предлагают провести структурные реформы, о чём подробнее Лукашенко пообещал рассказать на V «Всебелорусском народном собрании».