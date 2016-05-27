Калуга, 27 мая, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Переговоры с представителями немецких деловых кругов, а также посещение предприятий ряда компаний запланированы программой рабочей поездки губернатора Калужской области Анатолия Артамонова в Федеративную Республику Германию, сообщает сегодня, 27 мая, корреспондент ИА REGNUM.

lenagold.ru Инвестиции

По информации пресс-службы правительства Калужской области, 31 мая в Штутгарте губернатор Анатолий Артамонов присоединится к российской делегации, которая во главе с Министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым в течение двух дней будет находиться в Германии с рабочим визитом.

В рамках визита, запланированы переговоры с руководством региона Баден-Вюртемберг. На «круглом столе» с предпринимателями данной территории одной из главных тем обсуждения станет углубление кооперации между российским и немецким бизнесом в инновационной сфере. Анатолий Артамонов, в частности, расскажет о потенциале Калужской области для развития данного сотрудничества.

В Мюнхене состоится конференция для малых и средних предприятий Баварии. Министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев выступит на тему: «Российская экономика и ее будущее». Губернатор области Анатолий Артамонов проинформирует о состоянии малого сектора экономики калужского региона, мерах поддержки предпринимательства и перспективах развития международного сотрудничества. Предусмотрена также встреча российской делегации с Премьер-министром Баварии Хорстом Зеехофером.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в последние годы Германия занимает первое место среди зарубежных стран в объеме иностранных инвестиций в экономику Калужской области. Реализовано более 16 инвестиционных проектов. В Калужской области также зарегистрировано порядка 10 российско-германских совместных предприятий различных форм собственности, среди которых ООО «Дробильно-сортировочный завод» в Дзержинском районе (добыча и дробление щебня), ООО «Электрощит-Ко» в Бабынино (производство радиоэлектронной аппаратуры), ООО «Веземанн» в Калуге (строительно-монтажные работы).