Ярославль, 27 мая, 2016, 16:26 — ИА Регнум. Заместитель председателя Правительства Ярославской области по вопросам социально-экономического развития Михаил Крупин примет участие в конкурсе на должность Уполномоченного по правам ребенка Ярославской области. 27 мая завершился прием документов от претендентов на этот пост. Всего в списке желающих стать детским омбудсменом 10 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник из числа депутатов Яроблдумы.

Михаил Крупин

ИА REGNUM уже сообщало о возможности выдвижения Михаила Крупина, однако официально об этом известно не было. До перехода работы в областное правительство Крупин являлся известным бизнесменом, связанным с туристическим бизнесом: гостиницами, ресторанами, музейными комплексами в Ярославле, Переславле-Залесском, Ростове Великом. До этого работал в сфере энергетики.

Также в списке ряд претендентов, участвовавших в первых, неудачных выборах детского омбудсмена: адвокат Галина Старостина, юрист Любовь Сурова, сотрудник аппарата уполномоченного по правам ребенка Константин Скоробогатов. Есть и новые имена — экс-депутат муниципалитета Ярославля Александр Симон.

Выборы детского омбудсмена начаты заново после того как 26 апреля на заседании Ярославской областной думы ни один из претендентов на данный пост не смог набрать необходимые 25 голосов. Борьба сопровождалась скандалами и обвинениями кандидатов, а уполномоченный по правам ребенка при Президенте Павел Астахов в своем твиттере обвинил губернатора региона Сергея Ястребова в неспособности решить вопрос с защитой прав ребенка в регионе.

Михаил Крупин родился в 1972 году, имеет два высших образования — Ярославское высшее военное училище им.А.В. Хрулева, и Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. Занимался предпринимательской деятельностью, работал помощником депутата Ярославской областной думы 5 созыва, возглавлял благотворительный фонд «Союз меценатов Ярославии». В сентябре 2013 года был избран депутатом Ярославской областной думы от Ростовского района. В марте 2015 года перешел на работу в Правительство Ярославской области.