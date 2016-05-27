Орел, 27 мая, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Единый государственный экзамен стартовал в Орловской области, как и по всей стране, 27 мая. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства, в этом году ЕГЭ сдают 3 тыс. 414 человек, в том числе 3 тыс. 186 выпускников школ этого года, 132 — обучающиеся СПО, 90 — выпускники прошлых лет, а также шесть выпускников, которые не выдержали испытания и остались без аттестата в прошлом году. Еще 58 выпускников, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, будут сдавать государственный выпускной экзамен. Таким образом, всего в Орловской области в государственной итоговой аттестации в этом году примут участие 3472 человека.

Дарья Антонова ИА REGNUM Проведение ЕГЭ

В этом году, как и в прошлые годы, самым популярным предметом для сдачи по выбору стало обществознание — его выбрал 68,9% выпускников, историю выбирают 31,1%. Меньше внимания к естественнонаучным предметам: физику выбрали 26,1% школьников, биологию — 25,1%.

27 мая выпускники сдают первый единый государственный экзамен по выбору: литературу и географию. Как сообщили ИА в региональном центре оценки качества образования, литературу выбрали 335 одиннадцатиклассников, сдающих этот предмет, минимальный балл по этому предмету — 32. Экзамен по географии сдают 72 выпускника. Минимальное количество баллов, которое необходимо им набрать, — 37.

В пунктах приема экзаменов присутствуют федеральный эксперт, 11 общественных наблюдателей, 16 членов ГЭК, представители управления надзора и контроля в сфере образования, МЧС России и полиции, медицинские работники.

Основной период ЕГЭ продлится до 30 июня.