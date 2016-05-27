Москва, 27 мая, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предложил зафиксировать на продолжительное время величину взноса работников в Пенсионный фонд России (ПФР) в 22% от фонда оплаты труда (ФОТ). Об этом он заявил сегодня, 27 мая, на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с членами РСПП, сообщается на сайте правительства РФ

Щербинский ВестникЪ Песионное удостоверение

«Сейчас, когда обсуждаются те или иные элементы реформирования пенсионной системы, то лишь отдельные элементы обсуждаются, которые явно облегчают нагрузку на федеральный бюджет по трансфертным и иным аспектам. Нам кажется, что этот подход как раз неправильный, поскольку многие элементы тогда либо останутся в тени, либо потом, как говорится, тихой сапой будут изменены. Это касается и существующего тарифа, и судьбы накопительной пенсионной системы, и так далее», — пояснил Шохин.

«Хотелось бы в этих вопросах, наоборот, зафиксировать долговременность и стабильность. Например, тариф 22% в пенсионную систему действует как льготный и временный, ежегодно мы его продлеваем. Поэтому хотелось бы лучше на 10 лет, как минимум на 5 лет зафиксировать этот тариф. Пусть он даже называется льготным, но чтобы он не менялся, потому что годовое продление оптимизма не добавляет», — отметил глава РСПП.