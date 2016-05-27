Калининград, 27 мая, 2016, 16:14 — ИА Регнум. В Калининградской области сегодня, 27 мая, прошли обыски на фармацевтическом заводе «Инфамед К», производящем медпрепарат «Мирамистин».

duma39.ru На переднем плане — калининградский депутат Горохов

Оперативно-розыскные мероприятия инициированы начальником полиции Калининградской области Александром Шельпековым, сообщили корреспонденту ИА REGNUM на предприятии. Согласно распоряжению за подписью полковника Шельпекова, «управление экономической безопасности и противодействию коррупции располагает сведениями о влекущем уголовную ответственность нарушении со стороны должностных лиц ООО «Инфомед К».

В результате оперативники провели обследование помещений, зданий и транспортных средств, принадлежащих ООО «Инфамед К» на территории завода в городе Багратионовске.

ИА REGNUM уточняет, что владельцем фармацевтического завода является депутат Калининградской облдумы Андрей Горохов, который в минувшее воскресенье принял участие в праймериз «Единой России» на выдвижение кандидатом в депутаты Госдумы.

В голосовании по партийному списку Горохов занял второе место с 18,9% голосов (первое место получил действующий депутат Евгений Фёдоров с 50,9%).

Напомним также, что сегодня решением федерального оргкомитета «ЕР» регистрация ещё одного участника праймериз, бывшего регионального вице-премьера Евгения Морозова была аннулирована из-за дискредитации экс-чиновником партийной кампании.