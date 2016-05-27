Душанбе, 27 мая, 2016, 16:07 — ИА Регнум. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил на первом заседании Совета по делам молодежи Таджикистана сегодня, 27 мая.

Никола Пуссен. Поклонение золотому тельцу. 1637

Таджикский лидер призвал молодежь страны не вступать в террористические и экстремистские организации, а больше заниматься изучением наук, своим духовным и физическим развитием, участвовать в общественно-политической деятельности и разработке инновационных проектов в «интересах государства и нации».

Он также рассказал о том, что в боевых действиях на стороне террористических и экстремистских группировок в других странах погибли 36 таджикских студентов. Кроме того, по приведенным данным, до сих пор не возвращены на родину 370 студентов, которые незаконно обучаются в зарубежных религиозных учебных заведениях.

«Согласно данным соответствующих органов, сотни наших граждан, большое количество которых составляет молодежь, присоединились к террористическим и экстремистским группировкам, 300 человек из них до сегодняшнего дня погибли», — посетовал президент.

Эмомали Рахмон поручил руководителям соответствующих министерств и ведомств «принять серьезные меры для устранения этих недостатков и усилить работу среди подростков и молодежи, в частности среди сельской молодежи».

Напомним, национальный совет по делам молодежи при президенте Таджикистана, состоящий из 43 членов, был создан в июле 2015 года для «обеспечения непосредственной и эффективной связи между молодежью и руководством страны».