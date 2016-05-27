Ставрополь, 27 мая, 2016, 16:02 — ИА Регнум.



Jetstar Airways Кабина пилотов в самолёте

Потеря пилотом пространственной ориентировки стала наиболее вероятной причиной авиакатастрофы самолета А36ТС «Bonanza», которая произошла 13 декабря 2015 года в Предгорном районе Ставропольского края. Такие данные озвучены комиссией Межгосударственного авиационного комитета.

Трагедия произошла 13 декабря прошлого года в районе станицы Суворовская Ставропольского края.

Частный самолет A36TC «Bonanza» разбился, а его пилот и три пассажира разбились. Самолет полностью разрушился и сгорел.

После трагедии расследование ее причин провел Межгосударственный авиационный комитет. Комиссия полагает, что наиболее вероятной причиной крушения самолета явилась потеря командиром пространственной ориентировки при выполнении полета по приборам в облаках.

Потеря ориентировки привела к интенсивному снижению самолета и столкновению его с землей. К этому привело отсутствие у пилота навыков в полетах по приборам, вылет пилота при неблагоприятных метеоусловиях, невыполнение им требований о возврате на аэродром при ухудшении метеоусловий, а также обледенение в облаках.