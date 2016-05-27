Архангельск, 27 мая, 2016, 16:00 — ИА Регнум. В Архангельской области продолжается рост обращений в лечебные учреждения региона, связанные с укусами клещей. Только за прошедшую неделю уже зарегистрировано 2919 обращений, что в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (2014 год — 2214 обращений). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

smolnarod.ru Энцефалитный клещ

По информации пресс-службы ведомства, по-прежнему, среди муниципальных образований наиболее сложная ситуация складывается в Вельском районе — 449 обращений, Котласе — 268, Устьянском районе — 243, Няндомском — 195, Коношском — 187, Коряжме — 162, Каргопольском, Плесецком — по 147, Архангельске — 145, Виноградовском, Шенкурском — по 123, Красноборском — 117, Котласском — 105, Онежском — 92, Холмогорском — 84, Вилегодском — 83, г. Северодвинске — 78, Верхнетоемском — 77, Ленском — 37, Мирном — 30, Новодвинске — 15, Пинежском — 10, Приморском — 2.

«Зарегистрировано 25 случаев с подозрением на клещевой вирусный энцефалит (в Вельском районе — 8 случаев, в Архангельске — 5, в Виноградовском, Коношском, Шенкурском районах — по 2, в Каргопольском, Плесецком, Устьянском, Холмогорском районах и городах Новодвинске, Северодвинске — по 1). С подозрением на клещевой боррелиоз 35 случаев (в Вельском районе — 25 случаев, в Шенкурском районе, Архангельске — по 3, в Виноградовском — 2, в Няндомском, Устьянском — по 1). Получили профилактические прививки против клещевого вирусного энцефалита 22 694 человека из 40 265, подлежащих иммунизации (вакцинация, ревакцинация), что составило 56,4%. Акарицидная обработка территорий проведена на площади 260,3 га. Исследовано 1337 клещей, снятых с людей, из них инфицированы клещевым вирусным энцефалитом — 75 (5,6%), клещевым боррелиозом — 22 (1,6%), моноцитарным эрлихиозом — 3 (0,2%), гранулоцитарным анаплазмозом человека — 2 (0,1%)», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, число обращений, связанных с укусами клещей растет с каждым днем. По состоянию на 19 мая текущего года в регионе зарегистрировано уже 2047 обращений (по состоянию на 13 мая 2016 года — 1027 обращений). Это в 1,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (1444 обращения). В поликлиниках Архангельске нет бесплатной вакцины от клещевого энцефалита. Доктора предлагают сделать прививку платно за 1800 рублей. Сделать ее бесплатно могут лишь граждане, проживающие на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях (18 муниципалитетов), а также граждане, выезжающие в такие территории для выполнения определенного вида работ. К таким территориям относятся муниципальные образования Архангельской области, кроме Северодвинска, Архангельска, Новодвинска, Приморский, Пинежский, Мезенский, Лешуконский районы. Всего в рамках госпрограммы в 2016 году за счет средств областного бюджета на приобретение иммунобиологических препаратов предусмотрено 29 млн рублей (2015 год — 22 млн. рублей). Для профилактики клещевого энцефалита на 2016 год закуплено 30 тыс. доз вакцины на общую сумму 12,6 млн рублей, что на 93,8% выше уровня 2015 года. В прошлом году было приобретено 17 960 доз вакцины на сумму 6,5 млн рублей.