Москва, 27 мая, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин высказал предложение снять гриф ДСП (для служебного пользования) с большинства принимающихся законопроектов, чтобы бизнес мог быть вовлечен в их обсуждение. Об этом он заявил сегодня, 27 мая, на встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с членами РСПП, сообщается на сайте правительства РФ

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«Параллельно с работой Открытого правительства наблюдается параллельный рост закрытости органов власти, которые ранее были достаточно открыты для предпринимательского сообщества и для совместной работы. В частности, многие ФОИВы (федеральные органы исполнительной власти) злоупотребляют грифом для служебного пользования (ДСП). И даже на такие публичные решения, как поправки в Налоговый кодекс, внесение идет по укороченной программе, но не должен гриф ДСП сокращать процедуры и отторгать бизнес от обсуждения этих вопросов», — отметил Шохин.

«Иногда мы понимаем, что технологически гриф ДСП ставится не для того, чтобы что-то утаить от прессы или от бизнеса, а времени не хватает пройти стандартную процедуру, типа ОРВ и так далее. Нужно продумать какую-то укороченную процедуру публичного обсуждения и, может быть, по решению председателя правительства такую укороченную процедуру в конкретных случаях можно было бы устанавливать, но не злоупотреблять этим грифом. Может быть, в регламенте правительства прописать такие технологии», — предложил глава РСПП.

По его мнению, было бы правильно запретить ставить гриф ДСП на законопроекты, кроме тех, что относятся к оборонному сектору, к отдельным приложениям к федеральному бюджету и пр. Кроме того, «большинство докладов президенту РФ не всегда размещаются в открытом доступе. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы здесь у нас было взаимопонимание», — отметил Шохин.