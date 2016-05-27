Москва, 27 мая, 2016, 23:18 — ИА Регнум. Если в результате авиаударов российских ВСК по ИГИЛ (запрещена в России) удастся полностью прекратить поставки нефти в Турцию, то Анкара может начать информационные вбросы против России о том, что российские военные силы наносят удары не по террористам, а по мирным объектам. Об этом сегодня, 27 мая, корреспонденту ИА REGNUM заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергобезопасности (ФНЭБ) и преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шеренга

«Я думаю, что реакции Турции никакой не будет, они не скажут, что недовольны тем, что прекратились поставки нефти из Сирии. Другой вопрос, что они могут это делать под соусом того, что у них появились какие-то факты, например, того, что Россия наносит удары не по тем боевикам, по местным объектам. То есть риторика может быть не по теме нефти. А по теме направительных авиаударов», — отметил эксперт, добавив, что, скорее всего, Турция все же не будет поднимать эту тему, опасаясь более сильного удара по своей репутации.

Напомним, что благодаря российским военным боевики запрещенной в РФ группировки «Исламское государство» практически полностью прекратили поставки нелегальной нефти из Сирии в Турцию. Об этом сообщил сегодня, 27 мая, посол САР в Москве Рияд Хаддад, сообщила газета «Взгляд». Как заявил сирийский представитель, в стране остается лишь несколько скважин, используемых террористами ИГИЛ (запрещена в РФ) для нелегальной продажи «черного золота» в Турцию и другие страны.

Однако Игорь Юшков обратил внимание на то, что поставки нефти осуществляются не только с территории Сирии, но и с территории другой страны, треть территории которой тоже находятся под влиянием «Исламского государства» (запрещена в РФ):

«Еще один вопрос о том, что они смогут получать часть нефти с территории Ирака. Ведь ИГИЛ — это организация, которая распространяется на две страны сразу: Ирак и Сирия. И в принципе в Сирии добыча нефти была ниже гораздо, чем в Ираке. Поэтому здесь еще и в чем особенность, что Сирия добывала нефть уже достаточно мало на начала гражданской войны».

Аналитик отметил, что в Сирии добычу этих месторождений давно истощали и необходимо было постоянное применение новых технологий. Соответственно, боевики ИГИЛ, когда захватывали месторождения, захватывали его либо со всем персоналом, либо нанимали каких-то своих работников. Платили им деньги, но новые технологии не вводили. Юшков подытожил:

«Поэтому они фактически снимают все, что осталось на этих месторождениях, и оно прекращает существовать».

Кроме того, эксперт ФНЭБ высказал мнение, согласно которому в целом невозможно прекратить поставки нефти или нефтепродуктов на территорию той же самой Турции. Как сказал аналитик, с началом антитеррористической операции в Сирии боевики сразу же сменили свою маркетинговую политику:

«Они начали продавать нефть на скважине. То есть приезжает с определённым графиком автоцистерны, чтобы их сложно было заметить. Если раньше сплошным потоком шли, то теперь у них график. И сами террористы не везут эту нефть за границу, они продают ее сразу же на скважине, а там — уже перекупщики, в том числе и местные жители, и местные криминальные авторитеты, курды иногда там тоже участвуют, а американцы вроде как поощряют. То есть зарабатывают как бы посредниками, а посредников убивать вроде и не очень хорошо…», — подчеркнул аналитик.

Помимо этого, актуальным остается вопрос о будущем Сирии, когда на территории страны война с террористами ИГИЛ прекратится. По словам преподавателя Финансового университета при Правительстве РФ, разрушать все нефтяную инфраструктуру Сирии невыгодно, потому что если потом она перейдет все-таки президенту страны Башару Асаду, правительственным силам, то надо будет ее восстанавливать.

«Поэтому в основном путем месторождения даже истощаются. Нефть на примитивных перегонных установках, иногда которые даже в кузове грузовиков размещаются, перерабатывают низкокачественно и продают там же в Сирии. Причем все продают всем: посредники продают и боевикам, и правительственным войскам, и иранским, шиитским войскам. Думаю, вся добыча, которая будет сейчас происходить в Сирии, вся будет перерабатываться там же и продаваться по местным покупателям», — поделился своим мнением эксперт.

Как ранее писало ИА REGNUM, Турция — одна из основных ветвей перехода экстремистов на сторону террористов в Сирии. Так, с 2011 года, когда начался сирийский конфликт, Анкара задержала, по официальным данным, примерно три тысячи иностранцев, подозреваемых в причастности к ИГИЛ. За минувший год было задержано около тысячи иностранных граждан, намеревающихся присоединиться к боевикам.

2 декабря 2015 года министерство обороны РФ представило всему миру доказательно того, что с подконтрольной террористам ИГ территории осуществляются поставки нефти в Турцию. Минобороны опубликовало видеодоказательство, где показано, как в районе Рейханлы большегрузный транспорт ИГ без препятствий преодолевает сирийско-турецкую границу.