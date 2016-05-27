Вологда, 27 мая, 2016, 15:55 — ИА Регнум. Сегодня на Вологодчине стартовала первая волна ЕГЭ. Госэкзамены по литературе и географии сдают более 500 одиннадцатиклассников. Для них в регионе открылись девять пунктов проведения ЕГЭ. Для контроля за порядком аккредитовано 60 общественных наблюдателей, часть из которых следили за возможными нарушениями онлайн — из нового ситуационного центра. В общей сложности на Вологодчине подготовили около 100 онлайн-наблюдателей из числа студентов, родителей и представителей общественных организаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте образования.

Peggy_Marco Камера видеонаблюдения

«Наблюдатель может выбрать любой город и любую аудиторию, где выпускники сдают экзамены. Более того, он может вывести на экран «картинку» сразу из шести пунктов проведения ЕГЭ. Если общественник заметит у школьника телефон, шпаргалку или другое нарушение, он поставит специальную метку, после чего это видео внимательно рассмотрят инспекторы Рособрнадзора. В спорных случаях записи можно посмотреть несколько раз, поскольку они долго хранятся в архивах», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор областного центра информатизации и оценки качества образования Ольга Несговорова.

Первые результаты наблюдений за нарушениями есть — школьника из Вологды удалили с экзамена по обществознанию за то, что он пронес через металлоискатель мобильный телефон, завернув его в фольгу от шоколадки. Теперь ему придется пересдавать этот предмет.

Как отмечают преподаватели, такое наблюдение нужно и самим выпускникам. В частности, в прошлом году школьница подала апелляцию, сетуя на то, что ей поздно выдали экзаменационный бланк. Видеозапись подтвердила, что девушка была права. В результате ей дали исправить низкую отметку.

Добавим, что в основном периоде ЕГЭ в Вологодской области будут участвовать более 5,5 тысячи выпускников. С 27 мая по 20 июня им предстоит сдать 14 предметов, включая обязательные — русский язык и математику. Из дисциплин по выбору самыми популярными, как и прежде, стали обществознание, физика, биология и история. В этом году увеличилось также число участников, желающих сдать химию, английский язык и информатику.