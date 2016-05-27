Калуга, 27 мая, 2016, 15:50 — ИА Регнум. Председатель правления региональной общественной организации «Калужское землячество» Геннадий Скляр выступил с инициативой создать культурный бренд, объединяющий Тульскую и Калужскую области под названием «Столетие между Куликовской битвой и Великим стоянием на Угре», сообщает сегодня, 27 мая, корреспондент ИА REGNUM.

visit-kaluga.ru Памятник Великому Стоянию на Угре

«Калужскую и Тульскую области связывают два величайших исторических события. На Тульской земле, в 1380 году на Куликовом поле произошло фактически рождение русского народа, нашедшего свою национальную идентичность, осознавшего свои единство и непобедимость. Спустя 100 лет, в 1480 году уже на Калужской земле произошло Великое стояние на Угре, результатом которого стало создание суверенного русского государства. Две важнейшие даты в истории России 1380 и 1480 годы. Их разделяет ровно 100 лет и это символично», — заявил Геннадий Скляр.

По словам главы «Калужского землячества», переосмысление собственной истории даст возможность найти страницы в славном прошлом России, вызывающие интерес не только у жителей нашей страны, но и иностранцев. Это в свою очередь может стать прекрасным стимулом для развития туристической инфраструктуры. В частности, предлагается два исторических места объединить в один маршрут. Туристы смогут посетить в рамках нового маршрута и Великое стояние на Угре, и Куликово поле.

Министр культуры РФ Владимир Мединский поддержал инициативу губернатора Калужской области Анатолия Артамонова учредить национальный праздник — День Великого стояния на реке Угре, как день обретения страной своей государственности и установления суверенитета.

Напомним, в сентябре ежегодно под Калугой проходят торжества по случаю Великого стояния на Угре. Оно произошло осенью 1480 года между московским князем Иваном III и ханом Большой Орды Ахматом. Сражение было вызвано отказом Москвы платить Орде ежегодную дань и именно оно положило конец татаро-монгольскому игу на Руси. Все события стояния разворачивались вблизи того места, где возведен скит Владимирской иконы Божией матери Свято Тихоновой пустыни вблизи Льва Толстое под Калугой. На берегу Угры три года назад в честь сражения был установлен памятный камень и проведена военно-историческая реконструкция сражения. На месте событий на территории скита была открыта диорама, рассказывающая ее посетителям историю данного события.

В свою очередь, Тульская область известна событиями на Куликовом поле. Здесь в 1380 году произошло сражение между русским войском во главе с московским князем Дмитрием Донским и армией темника Золотой Орды Мамая. Это сражение еще называют Мамаевым. Сражение окончилось победой русских войск, что окончательно позволило утвердить авторитет русского государства.