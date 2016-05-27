Москва, 27 ноября, 2023, 17:55 — ИА Регнум. США продолжают создавать особо опасные патогены в рамках военно-биологических программ, заявил 27 ноября зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев на первом заседании межведомственной комиссии СБ по противодействию современным угрозам биобезопасности.

По словам Медведева, технологически развитые страны сегодня делают особый акцент на использовании современных биотехнологий. Такая деятельность не всегда носит созидательный и мирный характер.

«Вашингтон продолжает реализацию военно-биологических программ, которые направлены на создание особо опасных искусственных патогенов и микроорганизмов. По сути, речь идёт о получении компонентов биологического оружия», — заявил Медведев.

Он назвал необходимым формирование в России механизмов контроля за исследовательской деятельностью в этих биолабораториях. Для этого он призвал использовать международные площадки, привлекать к инициативе России всех заинтересованных партнёров.

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов 31 октября сообщил, что во Львове на базе Национального медицинского университета имени Галицкого с августа по сентябрь прошли мероприятия по отработке провокаций с применением вируса птичьего гриппа. Поддержку оказали США.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев 16 ноября на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе заявил о росте вероятности диверсий с использованием биооружия со стороны Украины.

Заместитель российского министра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский 27 ноября на заседании ОЗХО в Гааге сообщил об имеющихся у России доказательствах передачи США токсичных химических веществ Украине.

Он подчеркнул, что запрещённые химические вещества поступают в ВСУ, а также воюющим на стороны киевского режима иностранным наёмникам. По данным России, агенты спецслужб Украины применяли токсичные химикаты и психотропные вещества против представителей руководства новых регионов.