Нальчик, 27 мая, 2016, 15:42 — ИА Регнум. Трагедией завершилось восхождение на Эльбрус для альпиниста из Англии. Он сорвался с высоты 5300 метров в пропасть. Информация о происшествии поступила в управление МЧС РФ по Кабардино-Балкарии вчера, 26 мая, в 16:15. Для оказания помощи на место происшествия выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда в составе девяти человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

Карабин страховки альпиниста

Около семи часов утра, 27 мая, спасатели обнаружили тело сорвавшегося иностранного альпиниста. В настоящее время проводится спуск погибшего для дальнейшей передачи его правоохранительным органам.

Напомним, в текущем месяце это уже не первый трагический случай в горах республики. В начале мая почувствовал себя плохо при восхождении на Эльбрус альпинист из Швейцарии. В район скал Пастухова, на высоту 4800 метров, выдвинулась группа спасателей. Пострадавшему на месте была оказана первая доврачебная помощь. Началась его эвакуация вниз. Однако спасти туриста не удалось.

Почти двое суток длилась спасательная операция по оказанию помощи альпинисту, которому стало плохо на высоте 3750 метров на восточном склоне горы Эльбрус. Еще одному туристу стало плохо 10 мая во время подъема в районе Джылы-Су на скалах Ленца на высоте 4800 метров. Чтобы снять пострадавшего со скал привлекали вертолет МИ-8 авиационного центра Северо-Кавказского Регионального Центра МЧС России.