Санкт-Петербург, 27 мая, 2016, 15:58 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге начал показы летний кинотеатр на Кленовой улице. В программе — отечественные фильмы-экранизации литературных произведений, созданные советскими режиссёрами в 20-х-30-х годах. Кинотеатр работает в рамках ежегодного Международного книжного салона, который 26 мая открылся в Михайловском манеже Санкт-Петербурга.

Цитата из к/ф «Аэлита». реж Яков Протазанов. 1924. СССР Разговор

Как сообщают в пресс-службе салона, в нынешнем году он посвящен Году российского кино. Основная цель проекта — всесторонняя поддержка, развитие и популяризация чтения в России, а также продвижение российской литературы за рубежом.

Мнением о взаимосвязи кинематографа и литературы с корреспондентом ИА REGNUM поделился писатель Юрий Лунин: «Кино, хоть и молодое искусство, но уже очень хорошо сформировалось, в нём есть свои классики, свои великие имена. И неизменно великий режиссёр всегда смотрел в сторону великого писателя. Например, тот же Тарковский писал о своих мечтах снять кино по Достоевскому, он постоянно обращался к литературным произведениям и мечтал реализовать свой режиссёрский дар через них. И это неизменно свойственно хорошему кинематографу. Казалось бы, режиссёр, человек с богатой фантазией, мог бы просто что-то выдумать на ровном месте, но нет, всегда в начале было Слово, и кино, несмотря на то, что находится сегодня на острие времени, всегда остаётся стоять на фундаменте литературы.

Одно из свойств великих произведений XIX века было в том, что когда читатель погружается в них, он их проживает. Я думаю, можно сказать, что кино было создано до того, как оно появилось на самом деле. Потому что всецелое погружение в мир литературного произведения равносильно кинематографическому эффекту. А когда кино появилось уже как отдельное искусство, оно в свою очередь повлияло на прозу. Проза многих современных авторов сегодня визуалистская. Очень много киношных методов, смена кадра, сценарный план, который просится в видеоряд. Взаимодействие кино и литературы неизбежно. А у литературы, как мне кажется, два пути — двигаться в визуальном направлении или оторваться от него напрочь».

В программе кинопоказов в летнем кинотеатре на Кленовой:

драма «Мать» режиссёра Всеволода Пудовкина, 1926 год — первая картина из революционной трилогии Пудовкина, и первая экранизация знаменитого произведения Максима Горького. Писатель Виктор Шкловский называл картину «кентавром», который начинается прозой, а кончается «чисто формальным стихотворством». В рамках книжного салона фильм зрителям представит киновед Светлана Семенчук;

Цитата из к/ф «Мать». реж Всеволод Пудовкин. 1926. СССР Мать

фантастика «Аэлита» Якова Протазанова, 1924 год — экранизация одноимённого романа Алексея Толстого, один из первых советских фантастических фильмов. В картине сыграли знаменитые актёры Игорь Ильинский, Юлия Солнцева, Николай Баталов. Представит фильм зрителям кинокритик Андрей Карташов;

анимационный фильм «Новый Гулливер» Александра Птушко, 1935 год — детская мультипликационно-игровая комедия по мотивам романа Джонатана Свифта. Первый фильм, в котором центральный игровой персонаж действует в художественном пространстве, целиком созданном средствами объёмной мультипликации. Представит фильм Светлана Семенчук;

фантастическая комедия «Ночь перед Рождеством» Владислава Старевича, 1913 год — первая известная экранизация повести Николая Гоголя. В рамках книжного салона фильм будет показан с новым саундтреком группы Messer Chups. Представит картину режиссер и историк кино Алексей Гусев;

драма «Шинель» Григория Козинцева и Леонида Трауберга, 1926 год — «Кинопьеса в манере Гоголя», в основе которой две повести писателя «Невский проспект» и «Шинель», объединённые введением общего персонажа — Акакия Акакиевича Башмачкина. Зрителям картину представит кинокритик Алексей Артамонов;

Цитата из к/ф «По закону». реж Лев Кулешов. 1926. СССР Не ждали

криминальная драма «По закону» Льва Кулешова, 1926 год — фильм по мотивам рассказа Джека Лондона «Неожиданное». Сценарий Лев Кулешов написал в соавторстве с Виктором Шкловским. Представит картину кинокритик Петр Лезников.

Помимо кинопоказов в программе XI салона — масштабная книжная ярмарка и культурно-деловая часть из лекций, мастер-классов, пленарных заседаний, презентаций книг и многого другого. Для юных посетителей организуются детская площадка, карнавал литературных героев, игры и конкурсы.