Ярославль, 27 мая, 2016, 15:36 — ИА Регнум. Хоровая капелла Ярославской филармонии принимает участие в Днях духовной культуры России в Македонии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте культуры Ярославской области.

Филармоническая хоровая капелла «Ярославия» представит жителям Македонии лучшие образцы русской духовной музыки — сочинения Сергея Рахманинова, Павла Чеснокова, Александра Кастальского, Петра Чайковского, Георгия Свиридова и других известных композиторов. Первый концерт капеллы состоялся 26 мая в городе Скопье. Второй запланирован на 27 мая в Охриде.

«Последние годы «Ярославия» активно гастролирует, выступая в России и за её пределами. Капелла получила заслуженное признание музыкальной общественности и критики не только как профессиональный творческий коллектив, обладающий высоким художественным вкусом и культурой, но и как коллектив, продолжающий лучшие традиции русской хоровой исполнительской школы», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте культуры Ярославской области.