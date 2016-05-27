Берлин, 27 мая, 2016, 15:37 — ИА Регнум. Командующий флотилией судов НАТО в Эгейском море контр-адмирал ФРГ Йорг Кляйн заявил 27 мая, что многонациональная группировка НАТО, направленная в Эгейское море для предотвращения незаконной перевозки мигрантов, поспособствовала в остановке потока мигрантов из Турции в Грецию, сообщает Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Поток беженцев в Европу

С таким заявлением выступил на борту судна FGS Bonn.

Он отметил, что успехи на политическом фронте, а также стратегические решения, прежде всего, являются причиной значительного сокращения числа беженцев и мигрантов, прибывающих незаконно в ЕС. Однако, подчеркнул он, миссия НАТО также сыграла свою роль. Он добавил, что результатов удалось добиться благодаря тому, что были преодолена взаимная неприязнь некоторых из членов миссии.

Из-за исторической неприязни Греции и Турции, план НАТО предполагает, что греческий сектор моря будут патрулировать суда Греции, а турецкий — суда Турции, при этом в обоих секторах будут работать суда ФРГ и Великобритании.

Группировка, численностью в семь судов, была направлена в Эгейское море в феврале, после того как командование Североатлантического союза одобрило предложение Греции, Турции и ФРГ. Задача судов состоит в том, чтобы проводить патрулирование и помогать береговым охранам Греции и Турции.

В некоторых местах Греция и Турция разделены менее чем двумя километрами моря, благодаря чему эти участки стали самым популярным маршрутом пересечения границы мигрантами. Так, за 2015 год по нему прошло более 850 тыс. человек. По данным Международной организации по миграции, за 2016 год по морю в ЕС прибыло 194.611 мигрантов, из которых 156.157 по маршруту в Эгейском море,