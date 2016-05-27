Москва, 27 мая, 2016, 15:26 — ИА Регнум. Не прекращается поток большегрузных автомобилей из Турции с оружием и боеприпасами, ежедневно пересекающих турецко-сирийскую границу. Об этом сегодня, 27 мая, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба РФ Сергей Рудской на брифинге, сообщили в Миноброны РФ.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Турция и сирийские террористы

«Эта постоянная подпитка живой силой и вооружением позволила террористам «Джабхат ан-Нусра» (организация запрещена в России) продолжать провокационные обстрелы и вести наступление против сирийских правительственных войск, тем самым сковывая их действия против террористов ИГИЛ (организация запрещена в России) на других направлениях», — сказал Рудской.

Кроме того, продолжаются обстрелы турецкой артиллерией сирийских приграничных населенных пунктов и позиций курдского ополчения.

«За этим наблюдает не только российские военные, но и имеют достаточно информации коллеги из других стран. Эти данные объективного контроля хорошо известные нашим зарубежным коллегам», — отметил Рудской.