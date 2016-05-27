Москва, 27 мая, 2016, 15:30 — ИА Регнум. Официальные курсы доллара США и евро увеличены к рублю на предстоящие выходные и на 30 мая, говорится в сообщении Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс евро

Евро подорожал на 1,0056 рубля до 73,8474 рубля. Доллар США поднялся по отношению к рублю на 83,51 копейки и составил 66,0413 рубля.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45), рассчитанная по официальным курсам ЦБ РФ на 30 мая, составила 69,5540 рубля, она увеличилась на 91 копейку.