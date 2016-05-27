Ярославль, 27 мая, 2016, 15:20 — ИА Регнум. В Ярославской области инвалиды смогут обращаться за получением технических средств реабилитации в ближайший филиал Многофункционального центра. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном Фонде социального страхования.

Соответствующие договоренности о взаимодействии между МФЦ и фондом соцстраха уже достигнуты. Запуск новой услуги планируется в июле. В течение ближайшего месяца сотрудники Фонда проведут учебу со специалистами МФЦ, которые будут осуществлять прием заявлений и документов.

Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Фонде социального страхования, через МФЦ инвалиды смогут получать все, что им нужно — от подгузников до кресел-колясок. В 2015 году средствами реабилитации были обеспечены 13 757 человек. В 2014 — 12 962 человека.