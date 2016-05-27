Нальчик, 27 мая, 2016, 15:19 — ИА Регнум. Чрезвычайная ситуация сложилась в Кабардино-Балкарии в результате прошедших накануне ливневых дождей с градом. Накануне, 26 мая, в столице региона Нальчике выпало большое количество осадков, движение по улицам города общественного транспорта оказалось невозможным, частные автомобили с трудом передвигались в бурных потоках воды, которые в некоторых местах города доставали до капота. На дорогах образовались илистые и каменистые наносы, однако полностью движение нарушено не было, сообщили ИА REGNUM 27 мая очевидцы.

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В пресс-службе регионального управления МЧС рассказали о произошедшем частичном подтоплении приусадебных участков нескольких частных домовладений. При этом было отмечено, что угрозы для населения нет. В целях обеспечения безопасности энергетики отключили несколько трансформаторных подстанций.

К ночи вчерашнего дня в спасательном ведомстве заявили о том, что в подтопленных частных домовладениях откачана вода, все дороги расчищены, электроснабжение осуществляется в штатном режиме.

Сегодня утром, 27 мая, глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков провел экстренное совещание по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Руководство республики поставило задачу привлечь дополнительные силы к устранению повреждения газопровода высокого давления в пригороде Нальчика, а также решить проблемы с подачей электроэнергии и газа в ряде многоквартирных домов.

Было отмечено, что все экстренные службы работают вторые сутки в усиленном режиме, что позволило избежать жертв и разрушений. К утру сегодняшнего дня восстановлены все коммуникации в большинстве социальных учреждений. Дополнительные силы и средства привлекаются к уборке улиц столицы республики, пострадавших от ливня и града. Работают две оперативные группы МЧС и аварийно-восстановительные бригады.