Кишинёв, 27 мая, 2016, 15:14 — ИА Регнум. В столице Молдавии Кишиневе прошел экономический форум «Республика Молдова в новом региональном контексте», организованный Ассоциацией деловых людей Молдавии, которую возглавляет первый зампред Демпартии, олигарх Владимир Плахотнюк. Как передает корреспондент ИА REGNUM, гостями мероприятия стали бывший глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу, словацкий эксперт Игор Барат и российский экономист Владислав Жуковский.

Помпео Массани. Пересчитывание денег (фрагмент). 1920

Молдавские СМИ, впрочем, отметили по итогам мероприятия, что оно больше походило на политическую презентацию, главным героем которой был Владимир Плахотнюк. «Он произнес программную речь, провозгласив тезисы и обещания, с которыми обычно выступают первые лица государства», — пишет в этой связи издание NewsMaker.

Принадлежащий Плахотнюку телеканал Publika TV транслировал его выступление целиком в прямом эфире. Телеканал также дал в эфир эксклюзивное интервью, резюмировав его содержание следующим образом: «Реформы, начатые молдавским правительством, получили высокую оценку бывших европейских чиновников».

Американский политолог румынского происхождения, аналитик Джеймстаунского фонда Владимир Сокор не исключил того, что бывшему главе Еврокомиссии заплатили за участие в форуме, организованном Плахотнюком. По словам Сокора, в ЕС это «обычная практика». Согласно неофициальной информации, участие Баррозу в форуме могло обойтись Плахотнюку в сумму около 250 тысяч евро. «Несомненно, господин Плахотнюк может позволить себе такие траты», — сказал Владимир Сокор.

Он добавил, что «европейского курса» Молдавии больше не существует. «Ему, на мой взгляд, пришел конец в 2013 году, в крайнем случае — в 2014 году, когда Плахотнюк сделал решающий шаг в направлении захвата государства путем подчинения правоохранительных и антикоррупционных учреждений. Парламентские выборы 2014 года, как и кража миллиарда подтвердили конец европейского курса», — считает Сокор.

Последующие заявления о «европейской интеграции», по его словам, являются скорее усилиями в сфере пропаганды. «Но думаю, что кишиневским властям никого не удалось убедить, хотя они прилагают для этого большие усилия», — резюмировал Сокор.

Побывавший в начале этой недели в Кишиневе европарламентарий Зигфрид Мурешан выразил мнение, что подобные мероприятия с участием бывших чиновников уровня Баррозу не в состоянии компенсировать отсутствие доверия молдавского общества к Плахотнюку. «Политическая легитимность не завоевывается встречами с высокопоставленными лицами», — сказал румынский политик в интервью радиостанции Europa Libera.

По мнению политолога Игоря Боцана, целью Владимира Плахотнюка было показать всей стране, что фактически он является настоящим правителем Молдавии. «На этом форуме Плахотнюк фактически признал, что он является правителем Республики Молдова. Плахотнюк понимает, что перед ним стоит выбор из двух крайностей: или он — охотник, или он может оказаться дичью», — сказал политолог в эфире телеканала TV7.

Журналист Дмитрий Чубашенко считает, что американцы поддерживают Плахотнюка, чтобы тот был на их стороне в необъявленном конфликте с Россией, однако при первой возможности они от него откажутся. «А Баррозу, думаю, получил сумму со многими нулями за то, чтобы прибыть на этот форум», — добавил Чубашенко