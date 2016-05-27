Симферополь, 27 мая, 2016, 15:17 — ИА Регнум. На сопредельной с Крымом территории замечено скопление бронетехники и концентрация воинских формирований, принадлежащих Украине, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подготовка украинской армии

Отмечается, что скопление наблюдается на границе с северной частью Крыма. Это стало заметно в течение нескольких последних дней.

«На территории Херсонской области недалеко от Армянска и Чонгарского перешейка появились защищенные огневые точки», — говорится в сообщении.

Как сообщается, в землю уже врыты десятки танков, количество БТР также существенно выросло. В настоящее время украинско стороной продолжается выстраивание линии огневой поддержки. В пресс-служба Черноморского флота России данную информацию никак не прокомментировали.

Читайте также: Порошенко пообещал «вернуть» Донбасс и Крым