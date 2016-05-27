Киев, 27 мая, 2016, 15:00 — ИА Регнум. В Тернопольской области Украины неизвестные до смерти избили депутата Кременецкого городского совета, общественного активиста Виталия Ващенко.

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Об этом сообщает пресс-служба облуправления Нацполиции, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Вечером, 26 мая, около 23:00 двое неизвестных нанесли телесные повреждения жителю города Кременец, 1968 года рождения. Мужчина умер в реанимационном отделении больницы. Предварительный диагноз — раны головы, черепно-мозговая травма, политравма груди. Тело направлено на вскрытие», — говорится в сообщении.

Сообщается, что депутата избили на территории его нежилого двора, где он занимался предпринимательской деятельностью.

«Вся Тернопольская полиция работает над раскрытием этого резонансного убийства, проверяем всю поступающую информацию… Задействованы также правоохранителям соседних областей. Есть предположение, что убийцы могли приехать в Кременец на автомобиле, поэтому удаляем видео с камер наблюдения, проверяем маршрут злоумышленников», — заявил прессе руководитель ГУ Нацполиции Тернопольщины Александр Богомол.

По его словам, прорабатывая вероятные версии преступления, полиция рассматривает общественную и политическую деятельность потерпевшего.

«Версию с ограблением тоже не исключаем, но это маловероятно, потому что при потерпевшем остались ценные вещи и деньги. Нападавшие не забрали ничего», — отметил Богомол.